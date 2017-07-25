Врачи 2 года лечили пациентку от депрессии, перепутав её с агрессивным раком

Мать двоих детей долгое время лечилась от клинической депрессии, однако, когда выяснилось, что её недомогания были вызваны раком желудка, было уже слишком поздно.

Семья 43-летней Тины Лок утверждает, что женщину изначально неправильно лечили от депрессии, беспокойства и фибромиалгии и не давали ничего, кроме антидепрессантов. За то время, пока пациентку кормили успокоительными, её рак успел распространиться на брюшную полость и близлежащие лимфатические узлы. На основе жалоб родственников Тины в Уэльсе было возбуждено дело по поводу врачебной халатности.

Онкологи заявили, что женщине осталось жить около двух месяцев, но тем не менее надежда на спасение всё-таки есть. Близкие Тины развернули целую кампанию по сбору средств на проведение иммунотерапии в Германии. По предварительным подсчётам, им нужно собрать около 300 тысяч фунтов, что эквивалентно 23,5 миллиона рублей.

Муж Тины, Джейсон Лок, говорит, что врачи не обращали внимания на крики о помощи его жены и назначили ей неверное лечение. Их вводило в заблуждение то, что женщина хорошо выглядела, но она понимала, что ей нужно пройти медицинские тесты и разобраться, что же с ней не так. Сейчас он настаивает на том, что Национальная служба здравоохранения Англии (НСЗА) обязана помочь собрать им деньги на лечение в Германии, поскольку вина за случившееся лежит полностью на них.

Ситуацию усугубляет то, что у женщины диагностировали аденокарциному — злокачественную опухоль, очень агрессивную форму рака, не поддающуюся лечению химиотерапией. Химия может привести к тому, что опухоль просто взорвётся, поэтому вся надежда осталась на иммунотерапию, которая повышает сопротивляемость организма и вырабатывает собственный механизм борьбы с раком.

В Англии существует возможность провести иммунотерапию для Тины, однако бюрократические оковы НСЗА не позволяют это сделать в её случае. На лечение уже собрано около шести тысяч фунтов, в ближайшее время намечено проведение нескольких благотворительных акций и мероприятий, на которых будет собрана очередная часть средств из необходимой колоссальной суммы.