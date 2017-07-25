Недовольная пациентка убила хирурга-самоучку, изуродовавшего её ягодицы

Убийца сделала выстрел в упор прямо в лицо доктора, что, по мнению полиции, свидетельствует о мести.

Пластический хирург Марселин Соарес Гама была похищена из своей квартиры в Рио-де-Жанейро в субботу утром. Убийца связала 49-летнюю женщину и бросила в машине. Отъехав на соседнюю улицу, она выстрелила ей в лицо и скрылась. Тело погибшей было найдено несколько часов спустя, сообщает The Sun.

По данным полиции, убийство было совершено одной из бывших клиенток Марселин. Дело в том, что женщина проводила операции по увеличению ягодиц без какого-либо разрешения и квалификации, используя при этом некачественные материалы. Как минимум десять женщин пожаловались на лжехирурга, в результате чего её дважды арестовывали.

Но после освобождения Марселин продолжила проводить пластические операции. По словам её родственников, клиенты прекрасно понимают, на какой риск они идут, поэтому вины хирурга в неудачных операциях не было.