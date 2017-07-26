"Меня увели с праздника сына в наручниках, хотя я заслуженно врезала той хамке"

В Пембрукшире, Уэльс, полиция арестовала 27-летнюю женщину, которая ударила одну из посетительниц детского развлекательного центра.

Пострадавшая, 24-летняя Келси Ормонд, отдыхала вместе со своей сестрой и её ребёнком в развлекательном центре для детей Lion's Den. Там же 27-летняя мать устроила праздник в честь дня рождения своего сына.

Во время игры между двумя детьми начался спор. Заметив это, сестра Келси подошла к своему ребёнку, чтобы разобраться в ситуации. Однако в этот момент к ней подбегает 27-летняя мать и начинает кричать, после чего разговор на повышенных тонах перерос в конфликт.

По словам Келси, она подошла к двум разъярённым женщинам, чтобы разрешить конфликт. Но, не успев практически ничего сказать, получила удар головой в нос. Пострадавшая Келси была в шоке, когда узнала, что хулиганка в момент инцидента находилась на празднике своего сына.

Я услышала, как на детской игровой площадке сыпались гневные оскорбления в адрес моей сестры. Я подошла, чтобы сгладить конфликт, но в течение 30 секунд получила удар в нос. Мстить я ей не стала, поскольку дети и так были напуганы и начали плакать Келси Ормонд

В результате инцидента Келси с разбитым носом увезли в больницу, а зачинщицу драки арестовали и отвезли в полицейский участок.