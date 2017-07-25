Студентка разбилась насмерть на тренировке по зиплайну, которую проводил её отец

В Сети появилось шокирующее видео с тренировки по зиплайну в Международном колледже для девочек в Индии. На кадрах видно, как одна из учениц начинает свой спуск по стальному канату, в это время другая засматривается на подругу и срывается с крыши здания. Девушка скончалась по приезде в больницу. Полиция также отметила, что обучение проходило под руководством её отца.

16-летняя Адити Санги сидела на краю шестиэтажки, чтобы помогать закреплять сбрую для зиплайна, но в какой-то момент она не смогла удержать равновесие.