Отчим, убивший 5-летнего сына за потерянный ботинок, приговорён к пожизненному

Пятилетний Алекс Малькольм без конца повторял "извините", когда мужчина сорвался на него и стал избивать.

39-летнего Марвина Айхинечо приговорили к пожизненному заключению после того, как он насмерть забил своего пасынка за потерянную обувь. Трагедия произошла на игровой площадке в Кэтфорде, юго-восток Лондона. Мужчина в приступе ярости накинулся на пятилетнего мальчика, пока он без конца повторял "извините", сообщает Mirror.

Когда Марвин принёс Алекса Малькольма домой, его мама Лилия Брехе взяла телефон, чтобы сразу вызвать скорую, но мужчина не позволил ей этого сделать. Врачи приехали, когда у малыша всё лицо стало синим. В результате мальчик скончался в больнице спустя два дня. После вскрытия врачи нашли на его теле более 20 гематом.

Через несколько дней после смерти сына Лилия нашла дневник своего молодого человека, в котором он признался в избиении ребёнка.

Я очень люблю Алекса, пятилетний смышленый мальчуган. Который хочет только одного — чтобы папа любил и защищал его. Я не должен был бить малыша, но, видимо, я недостаточно любил его Из дневника Марвина Айхинечо

Впрочем, Марфин до последнего утверждал, что не виновен в смерти ребёнка. Он оправдывал себя тем, что Алекс упал с лестницы, потом говорил, что ребёнок просто упал в обморок, и менял свои показания ещё несколько раз. Но присяжные единодушно вынесли ему обвинительный приговор.