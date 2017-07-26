"Я смотрела на плачущих малышей и не могла вспомнить, что это мои дети"

Жительница города Суонси, Великобритания, потеряла память в 1999 году, выжив в страшной аварии.

Элизабет Баудукс не помнит первые 30 лет своей жизни с тех пор, как попала в жуткую аварию в 1999 году. 47-летняя женщина пролежала в коме три месяца, пережила пять клинических смертей и в результате потеряла память. С тех пор она не помнит своих маму, детей и мужа. Ей пришлось заново учиться ходить и разговаривать, сообщает Metro.

Обе моих ноги были раздроблены, и я страдала из-за многочисленных внутренних травм. Так, например, врачам пришлось удалить 80% моей печени. Никто не верил, что я смогу выкарабкаться Элизабет Баудукс

Авария произошла, когда дочкам Элизабет было по два и пять лет. Впервые увидев свою маму после трагедии, они в страхе убежали из палаты. За это время Элизабет пережила около 200 операций.