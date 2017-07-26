Огромный паук залез на стеклянную дверь коттеджа и испортил романтический ужин

Молодым людям пришлось приостановить приготовление семейного ужина из-за огромного паука, который забрался на территорию дома.

Инцидент произошёл в Квинсленде, Австралия, когда Маунт Кулум начал готовить обед. Его возлюбленная Лорен Анселл решила помочь любимому, но, повернувшись, заметила на стеклянной двери огромного паука-охотника, сообщает Daily Mail.

По словам молодых людей, паук оказался безвредным и проявил агрессию лишь тогда, когда они пытались убрать его с двери.

Любимый был на улице и готовил обед, пока не пришла я и не заметила это огромное чудовище. Мы не хотели его убивать, поэтому решили аккуратно передвинуть, но ему это не понравилось Лорен Анселл

Маунт Кулум даже пытался выдворить паука с помощью кота, но попытка не удалась. Однако вскоре Лорен заметила, что паук уполз в сад, и больше он не возвращался. Судя по всему, девушка начала привыкать к гиганту и даже дала ему прозвище — Арагог.