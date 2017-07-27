Отец попросил друзей молиться о 2-недельном сыне, которого он бросил на парковке

На камеры видеонаблюдения попало, как мужчина оставил детское кресло с малышом и уехал.

18-летний Даниэль Митчелл бросил своего двухнедельного сына на парковке у торгового центра в Калифорнии. На кадрах с камер наблюдения видно, как юноша вытаскивает из авто детское сиденье вместе с малышом и кладёт его на асфальт, после этого он садится как ни в чём ни бывало за руль и уезжает. Парикмахер, который работал неподалёку от стоянки, сразу же забрал ребёнка в безопасное место, сообщает Daily Mail.

Спасённого мальчика госпитализировали, и сейчас он находится в критическом состоянии. Даниэля задержали около места происшествия. Мама мальчика не знала о планах мужчины.

Сообщается, что незадолго до инцидента мальчика выписали из больницы. После чего Даниэль написал в "Фейсбуке": "Давайте вместе помолимся за здоровье моего малыша".