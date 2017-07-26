Американец оправдал изнасилование 11-летней девочки тем, что он в это время спал

По словам мужчины, несовершеннолетняя была беременна от одного из её родственников.

38-летний Джастин Армстронг, которого обвиняют в изнасиловании 11-летней девочки, заявил, что она сама занялась с ним сексом, пока он спал. Житель Спрингфилда, штат Массачусетс, отвергает все обвинения и не считает себя виновным в произошедшем, сообщает Mirror.

Об изнасиловании стало известно после того, как девочка забеременела. По её словам, мужчина домогался её полтора года, прежде чем она рассказала об этом одному из друзей мамы. Однако сам обвиняемый представил другую версию: якобы несовершеннолетняя рассказала ему, что её изнасиловал кто-от из её родственников.

Каждые 107 секунд в США кто-то подвергается сексуальным домогательствам. Ежегодно их жертвами становятся 293 тыс. человек Фото © Flickr/bronx.

Девочка уже сделала аборт, и теперь следствие ждёт результатов ДНК. Джастин предположил, что если результат будет положительным, то это скажет о том, что девочка могла заняться с ним сексом, пока он спал.