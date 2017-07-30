Старик, брошенный родной дочерью, за 2 года "окаменел" и сошёл с ума от боли

Впрочем, дочь 60-летнего мужчины утверждает, что в нынешнем состоянии отца виновата служба здравоохранения, которая не предоставила ему сиделку.

60-летний Билли Барклай был забыт не только собственной дочерью, которая не навещала его в течение двух с половиной лет, но и Национальной службой здравоохранения Англии. Бывшего солдата лишили сиделки после того, как был потерян его пакет с документами. В результате мужчина, страдающий рассеянным склерозом, застыл в позе эмбриона из-за того, что у него стали отказывать мышцы, сообщает Mirror.

Сейчас мужчина находится в больнице, но неизвестно, куда его определят дальше. В округе нет таких домов для престарелых, в которых бы предоставлялось подходящее для него медицинское обслуживание. Дело в том, что у Билли ещё и психическое расстройство.

Когда я приехала к папе, он напоминал животное: свернувшись в клубок, он кричал от боли. На его теле были пролежни, которые ужасно пахли. О нём никто не заботился, и он просто лежал и медленно умирал. Дочь Барбара

36-летняя дочь Билли теперь винит социальных работников в том, что они не позаботились о её отце. По словам Барбары, никто не предпринял необходимых мер, чтобы заставить мужчину пойти к врачу, ведь он не был способен самостоятельно принимать решения.