Мать убила детей и покончила с собой, чтобы отомстить мужу за служебный роман

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Мать убила детей и покончила с собой, чтобы отомстить мужу за служебный роман

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Фото: Социальные сети

После того как 36-летняя женщина застрелила сына и дочь, она позвонила супругу и рассказала об этом.

Девятилетняя Хайден и пятилетний Харпер стали жертвами коварного плана их матери, которая решила отомстить неверному супругу, убив детей. Затем она покончила жизнь самоубийством. Последней каплей для Джессики Эденс стала судебная тяжба за опеку над дочерью. Поэтому 36-летняя женщина взяла пистолет и застрелила малышей. Перед суицидом она позвонила бывшему возлюбленному, сообщает Daily Mail.

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Позже выяснилось, что из этого же пистолета была убита новая девушка её бывшего супруга — 28-летняя Мередит Рахме. Перед смертью погибшей приходили анонимные угрозы, которые, по мнению полиции, писала Джессика.

У этой молодой девушки нет ни самоуважения, ни моральных принципов. Она встречается с мужчиной, у которого есть дети, при этом сама не любит их и даже не хочет заводить. Но помните про карму. Ты получишь то, что заслуживаешь!

Аноним

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Когда начался бракоразводный процесс, Джессика наотрез отказалась решать дела со своим мужем мирным путём. Женщина была вне себя от ярости и хотела отомстить ему за интрижку на работе.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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