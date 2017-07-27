Разъярённые водители устроили жестокую драку, напав на лихачей прямо на дороге

Одному из водителей удалось запечатлеть на камеру происшествие, из-за которого на время было парализовано движение.

На видео пассажир "ауди" вышел из машины и начал что-то выкрикивать пассажирам стоящей позади машины. В ней оказались работники транспортной компании Allied Pickfords.

В этот момент из машины выходят водитель "ауди" и работники, после чего начинается драка. "Кулачный бой" резко перетёк в избиение ногами водителя чёрного автомобиля.

Первый пассажир, недолго думая, прыгает за руль авто через пассажирское сиденье и разворачивает машину, чтобы спасти своего друга, перекрыв машину противников.

Эти идиоты из чёрной машины гнали по улице с бешеной скоростью и обгоняли всех, как будто они на миссии Один из свидетелей

Стоит отметить, что конфликт закончился мирно и в драке никто не пострадал. Как сообщает Daily Mail, компания Allied Pickfords от комментариев воздержалась, а в полиции заявили, что никаких жалоб в участок не поступало.