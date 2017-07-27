Врачи услышали сердцебиение малыша во время операции по удалению мёртвого плода

36-летняя Элизабет Стивенс обратилась в Королевскую лондонскую больницу с жалобой на кровотечение будучи на седьмой неделе беременности. Врачи диагностировали у женщины выкидыш и отправили её на выскабливание в другую клинику. И лишь во время операции там хирурги заметили, что плод всё ещё жив.

К счастью, врачи сумели остановить операцию и сохранить беременность Элизабет. Они также выяснили, что кровотечение было вызвано не выкидышем, а ретрохориальной гематомой. Теперь Элизабет и её супруг хотят призвать к ответу Королевскую лондонскую больницу.

Они чуть не убили моего будущего ребёнка. Королевская лондонская больница собиралась удалить совершенно здоровый плод. Я требую объяснений Элизабет Стивенс

Пресс-секретарь лондонской клиники принесла извинения и сообщила, что больница проводит служебное расследование. После его завершения специалисты хотят встретиться с Элизабет и рассказать о планирующихся изменениях. Также пресс-секретарь подтвердила, что пострадавшая пациентка не отказалась от дальнейшего лечения в Королевской лондонской больнице.