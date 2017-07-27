Врачи услышали сердцебиение малыша во время операции по удалению мёртвого плода

К счастью, врачи сумели остановить операцию и сохранить беременность Элизабет. Они также выяснили, что кровотечение было вызвано не выкидышем, а ретрохориальной гематомой. Теперь Элизабет и её супруг хотят призвать к ответу Королевскую лондонскую больницу.
Они чуть не убили моего будущего ребёнка. Королевская лондонская больница собиралась удалить совершенно здоровый плод. Я требую объяснений
Элизабет Стивенс
Пресс-секретарь лондонской клиники принесла извинения и сообщила, что больница проводит служебное расследование. После его завершения специалисты хотят встретиться с Элизабет и рассказать о планирующихся изменениях. Также пресс-секретарь подтвердила, что пострадавшая пациентка не отказалась от дальнейшего лечения в Королевской лондонской больнице.
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