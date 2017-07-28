Организаторы фиесты подожгли быку рога, и животное сразу же погибло от страха

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Организаторы фиесты подожгли быку рога, и животное сразу же погибло от страха

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Трагедия произошла в небольшом испанском городке Фойос во время народного праздника — фиесты.

Во время представления организаторы устроили традиционное шоу. К рогам быка прикрепили два горящих факела. В этот момент привязанное животное сильно испугалось и начало тереться головой о деревянный столб, пытаясь потушить пламя.

Затем бык отбежал на небольшое расстояние и на полной скорости врезался головой в столб. Из-за сильного удара он мгновенно рухнул на землю и скончался.

Стоит отметить, что испанские правозащитники рассматривают трагедию как несчастный случай и не видят здесь никакой жестокости, так как в стране подобных фестивалей с "горящими" быками существует масса.

Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
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