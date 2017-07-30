Убийца, изнасиловавший 3-летнюю девочку, плакал и молился перед смертной казнью

Насильник и убийца детей из Огайо был казнён. Перед смертью он слёзно просил прощения у семьи трёхлетней жертвы и отчаянно молился.

На смерть Рональда Филлипса пришли посмотреть сестра и тётя жертвы. Он глубоко раскаивался в том, что им пришлось столько лет жить со знанием о том зле, которое он совершил. В 1993 году он изнасиловал и убил дочь своей подруги Шейлу Мари Эванс и был приговорён к смертной казни.

Шейла Мари не заслуживала того, что я с ней сделал. Я знаю, что она больше не страдает, сейчас она с Господом Рональд Филлипс

Родные погибшей до сих пор не могут простить насильнику того, что он сделал с маленькой девочкой. Прежде чем умереть, он плакал и молился. Преступнику был введён смертельный препарат, и он скончался спустя 10 минут после своего последнего заявления. Умирая, он не выражал никаких признаков скорби.

Последним обедом Филлипса была большая сырная пицца с грибами, двухлитровая бутылка колы и клубничный чизкейк. В минувший вторник он проиграл свою последнюю апелляцию в суде — он требовал помилования, поскольку на момент преступления ему было всего лишь 19 лет.

Казнь педофила была первой с тех пор, как в Огайо начались споры из-за препаратов, которыми убивали приговорённых к смерти. Возможно, его смерть запустит целую цепочку смертных казней, которые планируется провести до 2020 года.