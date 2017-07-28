"Мой любимый пёс выпил слишком много воды и умер. Не повторяйте мою ошибку"

Англичанка Мелани Уайтхед приехала в отпуск на юг Франции со своими любимыми собаками. В первый же день она набрала бассейн и разрешила питомцам в нём порезвиться. Мелани не догадывалась, что этот день станет последним в жизни джек-рассела Граба.

Двухлетний Граб играл вместе с двумя другими собаками Мелани. Он прыгал в бассейн, хватал зубами шланг для подачи воды и выглядел абсолютно довольным жизнью. Но через полчаса после конца игры Граб неожиданно начал шататься, а затем собаку вырвало огромным количеством воды.

Мелани и её муж Линдон немедленно отвезли джек-рассела к ветеринарам, но там Граб впал в кому и спустя несколько часов умер. Врачи сообщили хозяевам, что чрезмерное количество проглоченной воды вызвало повреждение головного мозга собаки.

Мелани Уайтхед рассказала, что её собаки не в первый раз играли с шлангом для воды и ей и в голову не могло прийти, что это может быть опасным. Теперь она считает своим долгом рассказать об этой опасности как можно большему числу людей, ведь многие хозяева позволяют своим питомцам играть с водой.