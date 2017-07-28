Акробат из Леголенда разбился во время выступления на глазах у детей (видео)

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Акробат из Леголенда разбился во время выступления на глазах у детей (видео)

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Участник шоу "Пираты скелетного залива" в парке Леголенд, Виндзор, разбился во время выполнения одного из акробатических трюков. Его падение сняли посетители, пришедшие в парк со своими детьми.

Коллеги акробата поспешили на помощь пострадавшему и постарались закрыть его от зрителей реквизитом. Разбившийся мужчина был отправлен в больницу, о его состоянии не сообщается.

Пресс-секретарь Леголенда сообщил, что в настоящий момент акробатическое шоу закрыто. Представители парка общаются с семьёй пострадавшего артиста и следят за его состоянием.

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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