Акробат из Леголенда разбился во время выступления на глазах у детей (видео)

Участник шоу "Пираты скелетного залива" в парке Леголенд, Виндзор, разбился во время выполнения одного из акробатических трюков. Его падение сняли посетители, пришедшие в парк со своими детьми.

Коллеги акробата поспешили на помощь пострадавшему и постарались закрыть его от зрителей реквизитом. Разбившийся мужчина был отправлен в больницу, о его состоянии не сообщается.

Пресс-секретарь Леголенда сообщил, что в настоящий момент акробатическое шоу закрыто. Представители парка общаются с семьёй пострадавшего артиста и следят за его состоянием.