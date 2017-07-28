Водитель разбил юбилейный "феррари" за 20 млн рублей через час после покупки

Съехав со скользкой дороги, автомобиль пролетел около 50 метров по полю и загорелся. Прибывшие на место офицеры полиции побеседовали с владельцем, который отделался несколькими царапинами и ушибами. Мужчина рассказал, что купил Ferrari всего лишь час назад.
Полицейские опубликовали фотографии уничтоженного огнём гоночного автомобиля в социальных сетях и призвали водителей быть осторожнее на скользких дорогах.
Народ, вы попали в пробку после полудня на M1? Если да, то вот причина
Полиция Южного Йоркшира
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