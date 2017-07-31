Британских туристов опозорили, слив в Сеть фото с их пьяных тусовок

На "Фейсбуке" появилась группа, в которую слили фотографии британских туристов в состоянии сильного алкогольного опьянения, отдыхающих на греческом острове Корфу.

Страницу создал местный работник по имени Сильвар Лайдлоу, который и выложил в соцсеть свидетельства неподобающего поведения британцев. Страница стала настолько популярной, что даже сами отдыхающие начали отправлять свои фотографии.

На одних кадрах можно увидеть спящих на полу или на земле девушек, окружённых остатками еды.

Или полураздетых девушек в клубе.

Некоторые туристы настолько утомились, что не в силах были добраться до своих кроватей.

Девушку пришлось даже выносить на руках.

Ну а для кого-то последний стакан алкоголя, видимо, оказался лишним.