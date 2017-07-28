Спасаясь от маньяка, школьница поймала машину, где её изнасиловали во второй раз

В английском Бирмингеме полицейские открыли охоту за двумя разными мужчинами, которые изнасиловали одну и ту же 15-летнюю девушку в течение одних суток.

Впервые девушка подверглась нападению в уединённой части железнодорожной станции Уиттон. Она пошла туда со своим другом, но позже её увёл мужчина, который подошёл к ней. После нападения девушка вышла на дорогу, чтобы поймать машину и поскорей убраться из этого ужасного места. К сожалению, на этом кошмар не закончился. Девушка-подросток была изнасилована второй раз, уже водителем машины, сообщает Daily Mail.

На данный момент проводится масштабное расследование с участием детективов и транспортной полиции, чтобы поймать нападавших и найти свидетелей. Девушка пережила сильнейший шок, и сейчас с ней работают психологи, чтобы максимально её поддержать. Полицейские призывают местных жителей оказать посильную помощь в поиске преступников, чтобы по заслугам наказать насильников.