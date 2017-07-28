Спасаясь от маньяка, школьница поймала машину, где её изнасиловали во второй раз

Читайте также

Спасаясь от маньяка, школьница поймала машину, где её изнасиловали во второй раз

68

Фото: © Flickr/Andrew

В английском Бирмингеме полицейские открыли охоту за двумя разными мужчинами, которые изнасиловали одну и ту же 15-летнюю девушку в течение одних суток.

Впервые девушка подверглась нападению в уединённой части железнодорожной станции Уиттон. Она пошла туда со своим другом, но позже её увёл мужчина, который подошёл к ней. После нападения девушка вышла на дорогу, чтобы поймать машину и поскорей убраться из этого ужасного места. К сожалению, на этом кошмар не закончился. Девушка-подросток была изнасилована второй раз, уже водителем машины, сообщает Daily Mail.

На данный момент проводится масштабное расследование с участием детективов и транспортной полиции, чтобы поймать нападавших и найти свидетелей. Девушка пережила сильнейший шок, и сейчас с ней работают психологи, чтобы максимально её поддержать. Полицейские призывают местных жителей оказать посильную помощь в поиске преступников, чтобы по заслугам наказать насильников.

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!