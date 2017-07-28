Муж, убивший жену на круизной яхте: Она постоянно смеялась надо мной при детях!

39-летние Кеннет и Кристи Мансанарес отправились в семидневный круиз на яхте, чтобы отпраздновать юбилей. Спустя два дня сотрудники безопасности судна услышали крик и обнаружили в каюте тело женщины с пробитой головой. Её муж-убийца объяснил, что она всё время смеялась над ним.

Вместе с супругами в путешествие отправились и три их дочери. Полицейские предполагают, что кричала одна из них — Кеннет убил жену в присутствии детей. Пассажиры круизного судна рассказали Daily Mail, что в день убийства слышали, как супруги ссорились на балконе, и видели маленькую девочку, которая звала на помощь.

По словам ряда свидетелей, мужчина пытался выбросить тело убитой жены за борт и даже сам собирался прыгнуть в воду. Но после появления службы охраны он не стал ничего отрицать, признал совершённое преступление и даже объяснил его причину.

Она постоянно смеялась надо мной Кеннет Мансанарес

Полицейские, проводившие осмотр каюты в среду утром, рассказали, что повсюду была кровь. В крови был испачкан и сам Кеннет Мансанарес. Во время обыска он неожиданно заявил офицерам: "Моя жизнь закончена". Пока не известно, что именно толкнуло мужчину на убийство и какое наказание его ожидает.