Мать, потерявшая ребёнка, перешила свадебное платье в саваны для новорождённых

Убитая горем мать, которая потеряла малыша на четвёртый день после его рождения, сделала из своего свадебного платья погребальную одежду для других несчастных младенцев.

Джоанн Ликерс потеряла свою дочь Тиган из-за редкого генетического заболевания — синдрома Патау, из-за которого в каждой её клетке присутствовала дополнительная 13-я хромосома. На похороны она выбрала для своей девочки розовое платьице и шапочку, но её сильно обеспокоило, что все младенцы одеты одинаково, рассказала она изданию The Sun.

Чтобы избавить других скорбящих родителей от той же боли, она пожертвовала своё свадебное платье стоимостью 600 фунтов (почти 47 тысяч рублей) на погребальные мантии для малышей, которым не суждено увидеть этот мир.

Общественность очень хорошо приняла эту идею, поскольку свадебное платье носят с любовью, и именно из такого материала нужно шить последнюю одежду для малышей. Джоанн связалась с волонтёром по имени Линдси, которая прислала ей эскизы похоронных мантий. Теперь она делится своей историей, чтобы поддержать других матерей, столь поспешно потерявших своих детей.