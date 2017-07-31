Мать пыталась смыть новорождённую дочь в унитаз, а затем выкинула её в помойку

Молодая мать пыталась смыть своего новорождённого ребёнка в унитаз, а затем спрятала его в контейнер для мусора. По её словам, малыш был мертворождённым, потому что не издал при этом ни звука.

Эшли Хаутценрадер из Давенпорта, штат Айова, родила малыша в ванной городской больницы. По данным издания The Sun, она захотела избавиться от ребёнка и попыталась смыть его в унитаз. Когда попытка не увенчалась успехом, она завернула новорождённого в пелёнку и бросила в корзину с мусором. К счастью, один из работников больницы вскоре обнаружил ребёнка.

Сама 24-летняя мамаша сказала полиции, что выкинула дочку в мусорку, потому что подумала, что она мертва. Также она сказала, что не имела понятия о том, что беременна, а когда родила, подумала, что ребёнок мертворождённый, так как не плакал, и решила избавиться от "тела".

Девушку арестовали и поместили в тюрьму округа Джонсон. Она продолжает утверждать, что не причастна к покушению на убийство своего ребёнка. В недавних судебных документах говорится, что она намерена подать жалобу на своё "несанкционированное" заключение под стражей. Сторона защиты пытается использовать закон Айовы "О безопасном убежище" от 2002 года, согласно которому матери могут оставлять новорождённых в больнице или роддоме в течение 14 дней и они не будут допрошены.