Жертва секс-травли в британской армии выложила фото "обрядов посвящения"

В Сети появились фотографии, на которых запечатлены ритуалы посвящения женщин-солдат в ряды Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Эти ритуалы включали в себя сексуальные домогательства со стороны уже служащих мужчин.

На фотографиях изображена Ребекка Крукшанк, которой на тот момент был всего лишь 21 год. На фото видно, как несколько обнажённых мужчин окружают её и совершают сексуальные действия в её адрес. На тот момент она была единственной женщиной среди 28 мужчин, и сейчас, в возрасте 36 лет, она опубликовала снимки, обличающие сексуальные домогательства в британской армии.

Согласно интервью Ребекки, опубликованном в издании Daily Mail, до того, как прибыть в КВВС в 2001 году, она четыре года отслужила в рядах ВВС Великобритании. В первый день её четырёхнедельного пребывания на новом месте она поняла, что начались тёмные времена, как только солдаты стали раздеваться. Это попало на плёнку, так же как и то, что один из мужчин трогает девушку за интимные части тела, когда она наклоняется, чтобы погладить кошку.

Отвратительное отношение, которое мне пришлось вытерпеть в 2011 году, сказалось на мне в течение моей дальнейшей жизни Ребекка Крукшанк

Ребекка нашла в себе силы обличить то недостойное поведение и сексуальную агрессию в свой адрес, чтобы показать, что эта проблема очень распространена в военной среде, где имеет место дедовщина, безропотное подчинение приказам и недопустимо проявление слабости. Она также утверждала, что капралы склоняли к сексу девушек-стажёров. Все свои наблюдения и ужасные кадры Ребекка использовала в своей книге "Виски, танго, фокстрот".

Девушки-солдаты подвергаются сексуальным нападкам дважды в неделю. В прошлом году было зарегистрировано 113 случаев насилия в армии

Цифры, опубликованные в соответствии с законом о свободе информации, показывают, что за период между 2012 и 2017 годом военному руководству поступило 363 жалобы о сексуальном злоупотреблении, совершённом по всей армии. В связи с этим около сотни руководителей были уволены, а жертвам было выплачено более двух миллионов фунтов стерлингов.