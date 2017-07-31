Жертва секс-травли в британской армии выложила фото "обрядов посвящения"

На фотографиях изображена Ребекка Крукшанк, которой на тот момент был всего лишь 21 год. На фото видно, как несколько обнажённых мужчин окружают её и совершают сексуальные действия в её адрес. На тот момент она была единственной женщиной среди 28 мужчин, и сейчас, в возрасте 36 лет, она опубликовала снимки, обличающие сексуальные домогательства в британской армии.
Согласно интервью Ребекки, опубликованном в издании Daily Mail, до того, как прибыть в КВВС в 2001 году, она четыре года отслужила в рядах ВВС Великобритании. В первый день её четырёхнедельного пребывания на новом месте она поняла, что начались тёмные времена, как только солдаты стали раздеваться. Это попало на плёнку, так же как и то, что один из мужчин трогает девушку за интимные части тела, когда она наклоняется, чтобы погладить кошку.
Отвратительное отношение, которое мне пришлось вытерпеть в 2011 году, сказалось на мне в течение моей дальнейшей жизни
Ребекка Крукшанк
Ребекка нашла в себе силы обличить то недостойное поведение и сексуальную агрессию в свой адрес, чтобы показать, что эта проблема очень распространена в военной среде, где имеет место дедовщина, безропотное подчинение приказам и недопустимо проявление слабости. Она также утверждала, что капралы склоняли к сексу девушек-стажёров. Все свои наблюдения и ужасные кадры Ребекка использовала в своей книге "Виски, танго, фокстрот".
Девушки-солдаты подвергаются сексуальным нападкам дважды в неделю. В прошлом году было зарегистрировано 113 случаев насилия в армии
Цифры, опубликованные в соответствии с законом о свободе информации, показывают, что за период между 2012 и 2017 годом военному руководству поступило 363 жалобы о сексуальном злоупотреблении, совершённом по всей армии. В связи с этим около сотни руководителей были уволены, а жертвам было выплачено более двух миллионов фунтов стерлингов.
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