В горах нашли оторванную руку пассажира, погибшего в авиакатастрофе 50 лет назад

Найденные человеческие останки принадлежат пассажирам одного из двух самолётов Индии.

Во Французских Альпах были найдены замороженные конечности пассажиров, погибших в авиакатастрофе более 50 лет назад. Исследователь ледника Гласье-де-Боссон Даниэль Рош рассказал, что это первый раз, когда им удалось найти прекрасно сохранившиеся человеческие останки. Верхняя часть ноги и рука, возможно, принадлежат пассажирам одного из двух самолётов Индии, которые разбились в этом районе, сообщает Metro.

Первый рейс разбился в горах в 1950 году, погибло 48 человек.

Второй самолёт, летевший из Мумбаи в Нью-Йорк, разбился вблизи вершины Монблан, погибло 117 человек.

Кроме того, Даниэль нашёл один из двух реактивных двигателей самолёта. Останки ещё будут изучаться экспертами, которые смогут идентифицировать, кому принадлежат замороженные конечности.