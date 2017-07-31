Тюремные надзиратели мучили 18-летнего парня электрошоком, пока не села зарядка

В Теннесси ведётся расследование по делу о трёх помощниках шерифа, которые издевались над подростком, заключённым под стражу. По данным следствия, они привязывали его к стулу и неоднократно били электрошоком.

Джордан Эллиас Норрис, которому сейчас уже 19 лет, заявляет, что перенёс более 40 ожогов от электрошока за то время, пока находился под стражей в тюрьме округа Читам за преступления, связанные с хранением оружия и наркотиков. По словам издания Daily Mail, парень подал иск в окружной суд в связи с превышением полномочий надзирателей, их неспособностью оказать защиту и нарушением гражданских прав.

В руки следствия попала видеозапись, подтверждающая претензии Джордана. На ней видно, как трое надзирателей привязали его к стулу и неоднократно применили электрошокер. Также слышно, как один из мужчин говорит: "Я буду продолжать, пока не сядет батарейка", — позже они начинают орать на Джордана, чтобы тот не сопротивлялся, хотя его просто трясёт от боли и сообщаемых через тело разрядов электрического тока.

Сами обвиняемые утверждают, что применили силу, так как были уверены, что Джордан планирует завязать драку с другими заключёнными. Они связали его, усадили в кресло, завязали рот и начали свои пытки электрошоком.

В иске, составленном Джорданом Норрисом, указано, что его оглушали четыре раза, по 50 секунд удерживая электрошок на его животе и ногах. Он подчёркивает, что офицер неоднократно применял силу в необоснованных и садистских целях. Все трое причастных были отправлены в административный отпуск, их имена не разглашаются. Шериф, являющийся их руководителем, начал независимое расследование, касающееся этого инцидента.