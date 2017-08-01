Бразильские врачи назвали самую травмоопасную для мужчин позу в сексе

Чаще всего половой член ломается во время интенсивного секса в позиции "догги-стайл" — именно после такого полового акта обратились в больницу большинство пациентов. На втором месте по травмоопасности оказался секс в миссионерской позиции, а на третьем и вовсе мастурбация.
Перелом полового члена — повреждение, вызванное разрывом белочной оболочки.
Эта травма требует неотложной медицинской помощи, в которую часто входит срочное хирургическое вмешательство
Исследование было опубликовано в издании с говорящим названием Journal of Impotence Research. В опросе приняли участие 90 пациентов с переломами полового члена. Кроме того, врачи назвали и самую необычную причину перелома: один из пациентов хотел начать половой акт с летящего прыжка, но потерпел неудачу.
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