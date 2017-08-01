"Работники скорой обвиняли мою дочь во вранье, пока она не задохнулась на полу"

22-летняя Беатрис Лована из Большого Манчестера умерла после того, как приняла прописанные врачом лекарства. Молодая женщина попыталась обратиться за медицинской помощью, но работники скорой обвинили её в попытках привлечь к себе излишнее внимание.

Девушка приняла таблетки, прописанные ей от болей в желудке, после чего у неё участилось дыхание и она упала на пол. Приехавшие на вызов фельдшеры скорой помощи по телефону призвали девушку перестать притворяться умирающей.

Прекрати так себя вести, ты выглядишь смешно. Перестань унижаться и иди к машине Энтони Моррис, работник скорой помощи

Присутствующая при этом мать Беатрис попросила предоставить дочери хотя бы инвалидную коляску. Однако женщине заявили, что у Беатрис нет никаких проблем с ногами, а значит, коляска ей не положена. В процессе споров один из работников скорой обнаружил, что девушка уже не дышит. Тогда Беатрис всё-таки положили на носилки и увезли в больницу, где она и умерла менее чем через два часа.

Я в шоке от того, что случилось. Сейчас я бы поступил совершенно иначе, и мне очень жаль. Тогда я посчитал её поведение демонстративным: она не выглядела нездоровой Энтони Моррис, работник скорой помощи

Работники скорой помощи объяснили, что девушке несколько раз удавалось подняться на ноги и она даже зашла в ванную комнату, поэтому они не сочли её больной. Вскрытие показало, что девушка страдала от лекарственного поражения печени. Врачи не уверены, что своевременное оказание медицинской помощи спасло бы жизнь Беатрис, однако все члены бригады отстранены от работы на время разбирательств.