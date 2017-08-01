Мать 7 детей умерла во время оргии с незнакомцами, которые не рассчитали силу

Тело матери семерых детей нашли в машине без одежды и в крови после секс-вечеринки на пляже. По данным следствия, двое мужчин затащили её в океан, чтобы смыть кровь, прежде чем вызвали скорую помощь.

Один из подозреваемых, 42-летний Эдриант Эттвотер, признал свою вину в непредумышленном убийстве 33-летней Линетт Дели, усугублённом сексуальным насилием. Издание The Sun передаёт, что в суде он сказал: "Я даже подумать не мог, что грёбаные объятия могут убить человека".

Линетт Дели умерла от травм, полученных в результате предполагаемого сексуального нападения на пляже. Второй обвиняемый, друг Эттвотера, 47-летний Пол Марис не признал факт нападения на девушку и препятствовал обнаружению доказательств преступления.

В роковой день все трое выпили большое количество алкоголя и стали заниматься сексом на матрасе в задней части грузовика Мариса до тех пор, пока Линетт не скончалась. Прежде чем на место прибыли полицейские, Марис сжёг окровавленные матрас и простыни. Эттвотер заявляет, что они не знали о травмах женщины, когда понесли её в океан, и что ей стало плохо уже в воде.

По словам мужчин, девушка добровольно согласилась на секс втроём. Вскрытие показало наличие метамфетамина и колоссальное количество алкоголя, это значит, что её организм был сильно отравлен. Судмедэксперты проанализировали травмы на теле Линетт и пришли к выводу, что именно нанесённые ей ранения стали причиной смерти. Следствие продолжается.