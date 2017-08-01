Стой, стрелять буду! 7 случаев, когда преступники открывали огонь в здании суда

Во время рассмотрения "дела ГТА" в здании Мособлсуда началась перестрелка: члены банды напали на конвой. В настоящий момент все нападавшие нейтрализованы, пять членов банды застрелены. Лайф вспоминает ещё шесть случаев перестрелки в суде.

Следственный комитет РФ сообщил, что в Мособлсуде пятерых подсудимых сопровождало всего два сотрудника конвоя. Оружием преступники завладели в лифте, напав на конвой. В настоящий момент по факту нападения возбуждено дело по трём статьям Уголовного кодекса РФ.

Германия, 2014 год

24 января 2014 года 47-летний мужчина открыл стрельбу в суде Франкфурта-на-Майне. Его жертвами стали два человека — один из них погиб на месте, второй скончался по пути в больницу. Ранее стрелявший попадал в поле зрения полиции — его задерживали за нанесение телесных повреждений.

Пакистан, 2014 год

В марте 2014 года вооружённые люди совершили нападение на районный суд Исламабада. Проникнув внутрь здания, они открыли огонь на поражение, в результате чего были убиты 11 и ранены более 30 человек. Среди жертв террористического акта был и сам судья.

Канада, 2014 год

28 марта 2014-го произошло нападение на охрану у здания суда в Брамптоне, Канада. В ходе перестрелки был ранен один полицейский. Причиной для стрельбы стал отказ охраны пропустить вооружённого мужчину через вход для адвокатов. Нападавший был убит ответным огнём.

Италия, 2015 год

9 апреля 2015 года Клаудио Джардиелло устроил судьбу в здании суда в Милане. В результате нападения четыре человека погибли, ещё один человек был ранен. Сперва нападавшему удалось скрыться, но его задержали спустя полтора часа.

США, 2016 год

11 июля 2016 года заключённый открыл стрельбу в здании суда штата Мичиган. Ему удалось выхватить оружие у полицейского в коридоре, ведущем к залу суда. Нападавший убил пристава и заместителя шерифа, а также ранил посетителя, после чего его самого застрелил полицейский.

США, 2017 год

20 июня этого года заключённый устроил стрельбу в здании суда в Теннесси. Как и заключённый из Мичигана, преступник выхватил оружие у одного из полицейских. Ему удалось ранить двух заместителей шерифа, после чего нападавший выбежал на улицу и, как утверждается, покончил с собой.