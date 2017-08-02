Ради популярности в Instagram мать наряжает 7-летнюю дочку в откровенные наряды

Мать-одиночка потратила тысячи долларов на экстравагантные наряды, макияж и искусственный загар для своей семилетней дочери, из которой отчаянно старается сделать звезду.

Несмотря на свой возраст, Лейла Томпсон уже красит волосы, носит искусственные ресницы и ходит на высоких каблуках. Её мама, Дженна Истлэнд, тратит на украшения дочери по несколько сотен долларов в месяц. Сама девочка постоянно посещает конкурсы красоты, танцевальные соревнования и предпочитает их играм в куклы, пишет издание Metro.

Лейла всегда была взрослее своего возраста и очень любит позировать. Уже с двух лет она красит ресницы тушью Дженна Истлэнд

По словам матери, главное желание её дочки — это стать знаменитой, и уже сейчас она проявляет замашки телезвезды. На свой день рождения она захотела устроить ужин на яхте, а не обычную вечеринку в кругу ровесников. Малышка снимает блог о своей гламурной жизни и делится им на "Ютубе".

Помимо канала у неё есть собственные аккаунты в нескольких социальных сетях, в том числе и в Star Now Account — на портале для начинающих артистов, танцоров и моделей. И в реальной жизни, и в интернет-пространстве девочку невозможно увидеть без яркого макияжа и сложной причёски.

Мама девочки тоже любит внимание, но не в такой крайней степени, как Лейла. Она покрыта татуировками и искусственным загаром, но не красится так ярко, как её малолетняя дочь. Она заставляет дочку следить за своим здоровьем: пить зеленый чай, заниматься йогой. У Лейлы видны кубики пресса, которые она демонстрирует своими откровенными нарядами.

Родители других детей обвиняют Дженну в том, что она выставляет сексуальность своей несформировавшейся дочери напоказ, но она не согласна с их мнением. Она считает, что человек, который мог подумать об этом, изначально нездоров.