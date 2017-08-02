Женщина застрелила 6-летнюю дочь, чтобы спасти от пришельцев, живущих внутри неё

Жительница Вирджинии застрелила свою шестилетнюю дочь из дробовика. По сообщению полицейских, она это сделала, чтобы защитить девочку от инопланетян.

По сообщению издания New York Post, 27-летняя Дарла Элизабет находилась в психиатрической больнице, когда призналась полицейским, что её детям угрожают инопланетяне и что она намерена отправить свою дочь на небеса, чтобы спасти от них. Она также добавила, что некоторые инопланетяне находятся внутри её тела и хотят, чтобы она вытащила их из своего живота.

Следствие обновило свои данные по делу этой женщины и добавило туда убийство дочери, которое ей в итоге удалось совершить, а также владение огнестрельным оружием, покушение на убийство, употребление и хранение наркотических средств. По словам защиты Дарлы, женщина находилась в состоянии наркотического опьянения, страдала душевными расстройствами, поэтому не отдавала себе отчёта в совершённых действиях.