Женщина похитила дочку друзей и выбросила её в мусорку из "большой любви"

34-летняя Инь Сотеара из Камбоджи похитила пятимесячную дочь своих друзей, завернула в мешок для мусора и выбросила рядом с контейнерами. На суде женщина заявила, что причиной такого поступка стала слишком сильная любовь к ребёнку, сообщает издание Daily Mail.

Инь Сотеара похитила ребёнка своих друзей, когда те пригласили её на вечеринку. Около полуночи женщина проникла в спальню их пятимесячной дочери, засунула ребёнка в мешок и спустила из окна с помощью верёвки. Затем похитительница уехала домой на мотоцикле, прихватив ребёнка с собой.

Дальнейшие действия Инь Сотеары не поддаются разумному объяснению: сперва она увезла ребёнка, а затем решила избавиться от него. Но вместо того, чтобы вернуть малышку родителям, женщина выбросила её на помойку, предварительно замотав рот скотчем. К счастью, случайные прохожие услышали плач младенца, спасли его и позвонили в полицию.

Инь Сотеару задержали даже раньше, чем нашлась её жертва. На суде женщина заявила, что похитила ребёнка из-за любви. Однако полицейские предполагают, что изначально похитительница планировала потребовать выкуп за младенца, чтобы расплатиться с кредиторами. Женщине было предъявлено обвинение в похищении ребёнка и покушении на убийство. Суд приговорил её к 11 годам заключения.