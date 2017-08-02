Муж беспомощно смотрел, как жена и дети погибли в смятой грузовиком машине

Муж беспомощно наблюдал в зеркало заднего вида, как машину его жены смял многотонный грузовик. Женщина и двое их детей погибли на месте.

Джейн Бейкер-Локетт, 43-летняя мать, погибла в страшном ДТП вместе с двумя своими детьми, 12-летними близнецами Джеймсом и Эми Гаскин после того, как её автомобиль KIA Sportage столкнулся в лоб с грузовиком, передаёт издание The Sun. Мать умерла на месте, а её дети по пути в больницу, куда их доставили на воздушной скорой помощи.

Муж, который ехал в другой машине, отчаянно пытался спасти свою семью, но всё оказалось безуспешным. О его текущем состоянии написала в "Фейсбуке" его сестра: "Потерять любимую семью разом — это страшное испытание. Всё, что он может делать, — это кричать от боли, вспоминая тот страшный момент".

Авария произошла в понедельник, в 8:25 утра, когда семья направлялась в английский город Барнстапл. Следователи сказали, что автомобиль женщины по неизвестной причине пересёк разделительную полосу и выехал на встречку, столкнувшись лоб в лоб с грузовиком. Муж и их 14-летний сын ехали в другом автомобиле и видели, что произошло, через зеркало заднего вида.

Чтобы выяснить причины инцидента, дорогу пришлось перекрыть на девять часов. Когда на место прибыли аварийные службы, полицейские признались, что это была одна из самых страшных аварий, которые им когда-либо доводилось видеть.