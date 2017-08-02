Тело 16-летней девушки нашли на рельсах после того, как по нему прошло 5 поездов

Тело 16-летней девушки на рельсах утром после того, как за ночь по нему прошло пять поездов. Предположительно, её убило током от провода, тянувшегося со станции.

Тая-Грейс Пибс из английского графства Кент возвращалась вечером домой в компании нескольких приятелей, когда оставила их ненадолго, чтобы сходить в туалет. Однако обнаружить её удалось только к утру — её тело нашли на рельсах после того, как по ним прошло пять ночных поездов до Лондона. Тревога была поднята в утренний перерыв между хождением составов, сообщает издание The Sun.

Полицейские, прибывшие на место трагедии, констатировали смерть девушки, но официальная причина гибели пока не установлена. Предполагается, что её убило током от неисправных проводов, идущих со станции.

Родные и друзья девушки шокированы случившемся. Они организовали сбор средств на похороны, им удалось собрать около 1300 фунтов стерлингов. Также в честь Таи-Грейс местные художники нарисовали масштабное граффити. Полицеские оказывают посильную моральную поддержку родственникам погибшей и ищут причины её скоропостижной гибели.