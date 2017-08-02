Тело 16-летней девушки нашли на рельсах после того, как по нему прошло 5 поездов

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Тело 16-летней девушки нашли на рельсах после того, как по нему прошло 5 поездов

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Фото: © facebook/Delcie Amelia Sanderson

Тело 16-летней девушки на рельсах утром после того, как за ночь по нему прошло пять поездов. Предположительно, её убило током от провода, тянувшегося со станции.

Тая-Грейс Пибс из английского графства Кент возвращалась вечером домой в компании нескольких приятелей, когда оставила их ненадолго, чтобы сходить в туалет. Однако обнаружить её удалось только к утру — её тело нашли на рельсах после того, как по ним прошло пять ночных поездов до Лондона. Тревога была поднята в утренний перерыв между хождением составов, сообщает издание The Sun.

<p>Фото © Facebook / T<a href="https://www.facebook.com/taiyah.pebbles" target="_blank">aiyah Pebbles</a></p>

Полицейские, прибывшие на место трагедии, констатировали смерть девушки, но официальная причина гибели пока не установлена. Предполагается, что её убило током от неисправных проводов, идущих со станции.

Родные и друзья девушки шокированы случившемся. Они организовали сбор средств на похороны, им удалось собрать около 1300 фунтов стерлингов. Также в честь Таи-Грейс местные художники нарисовали масштабное граффити. Полицеские оказывают посильную моральную поддержку родственникам погибшей и ищут причины её скоропостижной гибели.

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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