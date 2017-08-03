Женщина посадила мужа на 9 лет, узнав, что он насиловал её, из видео на телефоне

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Женщина посадила мужа на 9 лет, узнав, что он насиловал её, из видео на телефоне

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Фото: © Flickr/Porsche Brosseau

30-летняя жительница Ньюкасла узнала, что муж несколько раз изнасиловал её во время сна, обнаружив видеозаписи процесса в его телефоне. Женщина немедленно обратилась в полицию, и её супруг был вынужден признать вину, сообщает The Sun.

До того как женщина обнаружила шокировавшие её видео, она прожила с мужем около десяти лет и родила от него детей. Она рассказала, что муж, по-видимому, намеренно спаивал её, чтобы заняться с ней сексом.

В марте 2017 года я обнаружила, что мой муж подвергал меня сексуальному насилию. С того дня моя жизнь и жизнь наших детей полностью изменилась, и я до сих пор не могу с этим смириться

Жертва насилия

Изнасилование в браке — принуждение к совершению полового акта супругом

В 2006 году изнасилование в браке являлось уголовно наказуемым, по крайней мере в 104 странах, и с тех пор их число только растёт

Мужчина признал себя виновным в трёх изнасилованиях, нападении путём проникновения и одной попытке изнасилования. Он признал, что его супруга не давала согласия на половые акты и видеосъёмку. Ранее мужчина не был судим, друзья и коллеги хорошо отзывались о нём, однако суд приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Вы сделали это ради собственного сексуального удовлетворения и относились к ней как к объекту своих фантазий, не обращая внимания на её желания или потребности

Судья Рекордер Бэйрд

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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