Голодный медведь напал на туриста, который дразнил его едой (видео)

36-летний Найфум Проматрее из Таиланда отдыхал с друзьями в провинции Пхетчабун. Посещая местный храм, он решил подразнить едой содержащегося там медведя, но хищник оказался быстрее и ловче, чем рассчитывал турист, и затащил наглеца в вольер.

На кадрах, опубликованных изданием Mirror, видно, как медведь сперва оглушает Найфума, а затем тащит его в своё логово. Вероятнее всего, зверь планировал спокойно пообедать вдали от посторонних глаз, но ему помешали друзья туриста. Медведя удалось отогнать от жертвы с помощью длинного шеста, и раненого мужчину вытащили из вольера. Спасательные службы Таиланда сообщили, что турист выжил и даже способен говорить.

За день до происшествия монахи обратились к общественности с просьбой о пожертвованиях. Они рассказали, что содержащиеся при храме животные не получают достаточного количества еды. На основании этого можно предположить, что Найфум Проматрее знал о бедственном положении медведя и сознательно издевался на хищником.