Пара педофилов насиловала 5-летнюю девочку и транслировала это через веб-камеру

Любовники Сара Готэм и Крейг Форбс предстали перед судом Плимута за сексуальное насилие над пятилетней девочкой, сообщает Daily Mail. Педофилы одурманили ребёнка наркотиками и насиловали его, с помощью веб-камеры показывая происходящее женщине из Сан-Франциско.

34-летняя Готэм и 36-летний Форбс обвиняются в четырёх случаях совместного сексуального насилия над одной и той же девочкой. Кроме того, Сара Готэм обвиняется ещё в двух фактах насилия. Следствие считает, что ребёнок не осознавал происходящего, так как находился под воздействием наркотика. "Зрительница" из Калифорнии знала об этом и попросила прервать трансляцию, когда девочка пошевелилась.

Выйти на след преступников помогли полицейские из США. Они собирали информацию о сетевых педофилах и вышли на жительницу Сан-Франциско, которая рассказала о поставщиках жуткого контента из Великобритании. Само насилие происходило ещё несколько лет назад — с декабря 2012 года по март 2013 года — но известно о нём стало лишь сейчас. Судебный процесс над педофилами продолжается.