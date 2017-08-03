Сын снял смерть 71-летнего отца, погибшего по вине уснувшего водителя грузовика

Шокирующее видео, на котором запечатлена смерть мужчины по вине уснувшего водителя, выложил в Сеть его безутешный сын. Тем самым он хотел показать, чем может обернуться поездка для уставшего водителя.

По сообщению Daily Mail, 71-летний Дэвид Уэйкфилд умер на месте аварии, а его убитый горем сын выложил это видео в качестве печального примера для тех, кто садится за руль уставшим. Кристофер Траслер — водитель, по чьей вине произошло ДТП, — был приговорён к двум годам тюрьмы за опасное вождение, повлекшее за собой смерть. Кроме того, его лишили водительских прав на четыре года.

В тот роковой день Траслер уже отработал 14-часовую ночную смену, но снова сел за руль, так и не отдохнув. На записи видно, как машина погибшего Уэйкфилда врезается лоб в лоб в грузовик уснувшего за рулём Траслера. От удара автомобиль переворачивается на бок, упав на середину дороги.

Сын погибшего Эш винит в произошедшем не только Траслера, но и его работодателей, которые позволили ему сесть за руль после ночной смены и многочасовой работы. Он выложил это видео на своей странице в "Фейсбуке" и просит распространить его, чтобы наглядно показать, что может случиться, если самоуверенно сесть за руль вместо того, чтобы выспаться.