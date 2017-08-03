Элитного гинеколога уличили в 118 секс-преступлениях, одной из жертв было 13 лет

Доктору из восточного Лондона выдвинули обвинения в совершении 118 сексуальных преступлениях, жертвами которых стали 54 жертвы, в том числе 13-летняя девочка.

Издание Daily Mail утверждает, что все эти преступления были совершены 47-летним доктором Манишом Шахом в период с июня 2004 года по июль 2017. Расследование против доктора началось в 2013 году, когда несколько жертв подали на него заявления в полицию. Тогда его отстранили от должности на год, но каждый год продлевали это наказание.

На сайте клиники, где раньше работал Шах, указано, что он может проводить ряд операций, особенно в области планирования семьи. Также он утверждал, что может устанавливать средства контрацепции, но неясно, использовал ли он должностные обязанности в качестве подспорья для сексуальных преступлений.

Судя по всему, Шах, который свободно говорит не только на английском, но и на хинди и гуджарати, неплохо зарабатывал. Он живёт в отдельном доме стоимостью 800 000 фунтов стерлингов в престижном районе Лондона. Сейчас в отношении него ведётся расследование и уже определено, что он нарушил запрет на осуществление медицинской деятельности и приближение к одиноким женщинам. Маниш Шах предстанет перед судом 31 августа.