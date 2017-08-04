17-летний подросток, страдающий "проклятием Ундины", умрёт, если случайно уснёт

Лиам Дербишир с рождения страдает центральной гиповентиляцией. Его дыхание отключается всякий раз, когда он засыпает. Врачи говорили его родителям, что мальчик не проживёт и шести недель, но скоро ему исполнится 18 лет.

Заболевание, которым страдает Лиам, также называется "проклятием Ундины" — в честь легенды о русалке, которая прокляла разлюбившего её рыцаря. Люди, страдающие центральной гиповентиляцией, не должны засыпать без специальной аппаратуры, обеспечивающей их дыхание.

Родители Лиама, Питер и Ким, 24 часа в сутки контролируют дыхание сына с помощью специальной аппаратуры. Отец юноши постоянно наблюдает за ним во время сна, чтобы успеть среагировать на сбой в работе ИВЛ.

Если вы спросите меня, хорошо ли мне спится, то ответ будет отрицательным. Я постоянно настороже, я всегда переживаю, что в последний раз пожелал сыну спокойной ночи Питер Дербишир

Кроме того, некоторое время назад Лиам перенёс операцию, связанную с опухолью кишечника. Теперь его мама вынуждена внимательно следить за рационом сына. К счастью или к сожалению, юноша не в полной мере осознаёт, насколько отличается от других людей: его умственное развитие не соответствует 17-летнему возрасту.

Врачи не могут предсказать, сколько ещё проживёт Лиам, но его родители уверены, что не зря столько лет борются за жизнь сына.