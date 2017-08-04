17-летний подросток, страдающий "проклятием Ундины", умрёт, если случайно уснёт

Заболевание, которым страдает Лиам, также называется "проклятием Ундины" — в честь легенды о русалке, которая прокляла разлюбившего её рыцаря. Люди, страдающие центральной гиповентиляцией, не должны засыпать без специальной аппаратуры, обеспечивающей их дыхание.
Родители Лиама, Питер и Ким, 24 часа в сутки контролируют дыхание сына с помощью специальной аппаратуры. Отец юноши постоянно наблюдает за ним во время сна, чтобы успеть среагировать на сбой в работе ИВЛ.
Если вы спросите меня, хорошо ли мне спится, то ответ будет отрицательным. Я постоянно настороже, я всегда переживаю, что в последний раз пожелал сыну спокойной ночи
Питер Дербишир
Кроме того, некоторое время назад Лиам перенёс операцию, связанную с опухолью кишечника. Теперь его мама вынуждена внимательно следить за рационом сына. К счастью или к сожалению, юноша не в полной мере осознаёт, насколько отличается от других людей: его умственное развитие не соответствует 17-летнему возрасту.
Врачи не могут предсказать, сколько ещё проживёт Лиам, но его родители уверены, что не зря столько лет борются за жизнь сына.
Наш сын хочет жить, и мы должны быть уверены, что сделали всё возможное для исполнения его желания
Питер Дербишир
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