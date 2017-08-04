Врачи спасли младенца со страшными мутациями, семья которого хотела его утопить

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Врачи спасли младенца со страшными мутациями, семья которого хотела его утопить

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Фото: Социальные сети

Мальчику, который родился с четырьмя ногами, лишними гениталиями и тремя руками, уже провели операцию, и сейчас он идёт на поправку.

22-летняя Кули Бай родила сына в небольшой деревне в Северной Индии. Однако когда родственники увидели малыша, то сразу предложили его утопить в местной реке: мальчик родился с двумя парами ног, тремя руками и лишними гениталиями, сообщает Daily Mail.

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Новость о ребёнке со страшной мутацией вмиг разошлась по деревне. Тогда на помощь бедной семье пришёл врач из городской больницы Бхарат Данда, который и предложил сделать малышу бесплатную операцию. После хирургического вмешательства мальчик идёт на поправку.

Я был в шоке, когда узнал, что семья, которая всегда была религиозной, решила утопить собственного ребёнка. Я не мог сидеть сложа руки и предложил помощь. Когда мальчика привезли, то он был уже в критическом состоянии. Его отправили в лучшую больницу

Бхарат Данда

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Доктор Матхур Парвин, который проводил операцию, рассказал, что конечности близнеца-паразита были слабо развиты, поэтому их удаление не вызвало проблем. Мальчик будет оставаться под наблюдением ещё в течение недели, и потом его отпустят домой.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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