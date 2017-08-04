Трое парней принуждали 14-летнюю к сексу, шантажируя видео с её изнасилованием

20-летние Микель Александер и Томми Кинсайд, а также 19-летний Фаустин Райли шантажировали 14-летнюю девочку, которую ранее изнасиловал Александер. Парни угрожали выложить видео насилия в социальную сеть, если девочка не переспит со всеми тремя, сообщает Daily Mail.

Жертва насильников из Великобритании воспитывалась в приёмной семье и часто убегала из дома. Во время одного из побегов она осталась дома у Микеля Александера и занялась с ним сексом. Девушка утверждает, что произошедшее не было изнасилованием, однако она не достигла возраста сексуального согласия, поэтому связь с ней в любом случае считается насилием.

Через некоторое время Микель Александер сообщил девушке, что существует видеозапись их связи, и даже продемонстрировал её. Мужчина потребовал, чтобы девушка выполняла желания его друзей, иначе он выложит видео в социальные сети. После этого девушка согласилась на секс с Кинсайдом и Райли.

Полицейские вышли на след преступников, когда опекун жертвы обнаружил странные следы на её белье. Экспертиза показала, что сперма принадлежит Микелю Александеру, а после допроса жертвы были арестованы и его друзья. Наказание преступникам, которые отрицают все обвинения, пока не назначено, судебный процесс продолжается.