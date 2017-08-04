Садиста, убившего подругу за имя бывшего во время секса, посадили пожизненно

26-летний Фидель Лопес приговорён к пожизненному заключению за жестокое убийство Марии Немет. Мужчина вырвал подруге кишечник, а затем засунул в её влагалище бутылку и выпрямитель для волос за то, что она кричала имя бывшего во время секса. По сообщению Daily Mail, свою вину Лопес согласился признать лишь под страхом смертной казни.

В США завершился суд по делу Фиделя Лопеса — жестокого убийцы, до последнего отрицавшего свою вину. В 2015 году Лопес убил свою девушку Марию Немет за то, что она назвала его именем бывшего в постели. После убийства мужчина сам вызвал полицию и сообщил, что его девушке стало плохо после грубого секса. Офицеры застали Лопеса плачущим в ванной над телом Марии.

Приехавших на место полицейских поразило количество крови, которая была повсюду: в ванне, на стенах и даже в шкафчике. Кроме того, внутри шкафчика офицеры обнаружили куски человеческой ткани. Сперва они предположили, что девушка пыталась сделать себе аборт, по эксперты опровергли эту версию.

Фидель Лопес сперва отвергал все обвинения и утверждал, что девушка сама попросила использовать бутылку во время секса. Но в дальнейшем он признал свою вину и объяснил мотивы убийства, ведь в противном случае ему грозила бы смертная казнь. В четверг суд Майами приговорил Лопеса к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.