7 крупнейших трагедий, которые произошли в шахтах России

В Якутии в шахте алмазного рудника Мир произошёл обвал горной породы и подтопление. На момент аварии в шахте находилось 150 человек. Лайф вспоминает крупнейшие трагедии, случившиеся на российский шахтах.

В настоящий момент часть горняков удалось поднять на поверхность, и сейчас они находятся в безопасности, а часть по-прежнему остаётся под землёй.

1993 год, шахта "Центральная" — 28 жертв

В 1993 году в результате взрыва метана в шахте "Центральная" погибло 28 шахтёров и горноспасателей. 7 октября загорелась угольная пыль на транспортерной ленте, начался пожар. Прибывшие горноспасатели стали выводить людей из шахты. В результате последовавшего взрыва метана погибло 22 спасателя и два сотрудника шахты. Ещё несколько человек погибли спустя несколько дней в процессе разведки и разбора завалов.

2016 год, шахта "Северная" — 36 жертв

25 февраля 2016 года в результате взрыва метана погибло четыре горняка, а жертвами повторного взрыва стали пять горноспасателей и рабочий шахты. Ещё 26 шахтёров так и не были найдены, в результате их признали погибшими.

2007 год, шахта "Юбилейная" — 39 жертв

24 мая 2007 года произошёл взрыв метана на шахте "Юбилейная" В момент взрыва под землёй находились 217 человек, спасателям удалось вывести на поверхность 179 горняков. В результате взрыва в шахте погибло 38 рабочих, ещё один скончался в больнице.

2004 год, шахта "Тайжина" — 47 жертв

10 апреля в шахте произошёл взрыв метана и угольной пыли. В момент взрыва под землёй находилось 54 горняка. Некоторым из них удалось подняться на поверхность самостоятельно, остальных из-под завалов извлекли спасатели. Жертвами взрыва и обрушения кровли стали 47 человек.

1997 год, шахта "Зыряновская" — 67 жертв

2 декабря во время пересменки на шахте произошла серия взрывов, причиной которых назвали человеческий фактор — на месте аварии нашли раздавленный самоспасатель. В результате серии взрывов погибло две смены шахтёров — все, кто находился под землёй в тот момент.

2010 год, шахта "Распадская" — 91 жертва

8 и 9 мая на шахте "Распадская" прогремело два взрыва, в результате которых погиб 91 человек, ещё более 100 получили травмы. После первого взрыва для помощи шахтёрам под землю спустилось несколько отделений горноспасателей. В результате в момент второго взрыва под землёй оставалось 64 шахтёра и 19 спасателей. В это время наверху находились и спасённые рабочие, и новая смена шахтёров. Их также накрыло взрывной волной, двое погибли, более 80 были доставлены в больницу.

2007 год, шахта "Ульяновская" — 110 жертв

Крупнейшая в истории современной России авария на шахте была спровоцирована искрой от неисправного кабеля. В момент взрыва метана в шахте находились 203 горняка. 93 человека удалось вывести на поверхность, 110 человек стали жертвами взрыва. Во время аварии под землёй находились не только рабочие, но и почти всё руководство шахты, за исключением директора, который в дальнейшем был приговорён к 6 годам заключения.