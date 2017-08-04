Два пьяных туриста разбились в ущелье, решив подшутить над коллегами (видео)

На кадрах видно, как друзья кричат, желая остановить перелезающих мужчин, но это их лишь веселит, сообщает Daily Mail.
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На кадрах видно, как друзья кричат, желая остановить перелезающих мужчин, но это их лишь веселит, сообщает Daily Mail.
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