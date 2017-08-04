Два пьяных туриста разбились в ущелье, решив подшутить над коллегами (видео)

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Два пьяных туриста разбились в ущелье, решив подшутить над коллегами (видео)

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Двое пьяных туристов, которые приехали на индийский водопад Амболи, погибли после того, как в шутку перелезли через ограждение и случайно упали с 30-метровой высоты в ущелье. Смерть 25-летнего Имрана Гарди и 21-летнего Прасада Ратхода сняли их коллеги, которые работали вместе с погибшими на птицеферме.

На кадрах видно, как друзья кричат, желая остановить перелезающих мужчин, но это их лишь веселит, сообщает Daily Mail.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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