Женщина, мечтавшая стать мамой, умерла через 15 мин после кормления сына грудью

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Женщина, мечтавшая стать мамой, умерла через 15 мин после кормления сына грудью

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Фото: © facebook.com/sam.billinge12

29-летняя Сэм Биллинг из Уоррингтона, Англия, всегда мечтала стать матерью, и недавно это желание исполнилось: у неё и её мужа Криса родился долгожданный сын. Но счастье молодой семьи продлилось меньше двух месяцев. Сэм умерла от загадочной болезни через 15 минут после кормления сына Джека.

<p>Фото © facebook.com/sam.billinge12</p>

Джек появился на свет 9 июня, и спустя три недели Сэм начала жаловаться на плохое самочувствие. А через семь недель после рождения сына Сэм внезапно потеряла сознание сразу после кормления грудью. Молодую мать доставили в больницу Уоррингтона, но там ничем не смогли помочь. Причина смерти 29-летней женщины по-прежнему не установлена.

<p>Фото © facebook.com/sam.billinge12</p>

После трагической новости о смерти Сэм друг детства Криса Каллум Мёрфи создал страницу сбора средств, чтобы поддержать молодого папу и дать Джеку возможность лучшей жизни — жизни, которую его мама так хотела подарить сыну. Неравнодушные люди уже собрали для молодого отца 6 тысяч фунтов стерлингов.

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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