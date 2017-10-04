"Меня выманили из страны, сделали секс-рабыней, а за побег избили до полусмерти"

Фотографии жертвы работорговли, чьё имя не называется, опубликовал работник австрийской благотворительной организации Норберт Цейпек. Он рассказал, что жительницу Болгарии обманом выманили из страны и поставили на панель. Тело 20-летней девушки покрыто шрамами и синяками, а её лицо практически изуродовано — она не желала работать проституткой, поэтому её регулярно избивали хозяева.
Во время визита на родину девушка попыталась сбежать вместе со своей коллегой, также привезённой из Болгарии. Сутенёру удалось поймать беглянку, и он выместил на ней ярость за удачный побег второй рабыни. Владелец избил молодую женщину до полусмерти и выкинул её на площадь перед больницей. В последствии мужчина был задержан, о его наказании не сообщается.
В болгарской клинике она провела больше месяца, но её медицинская страховка не покрыла весь объём необходимой медицинской помощи. Теперь жертва работорговли находится в приюте и собирает деньги на дальнейшее лечение. Норберт Цейпек надеется, что опубликованные им фотографии позволят быстрее собрать средства для помощи бывшим секс-рабыням.
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