"Меня выманили из страны, сделали секс-рабыней, а за побег избили до полусмерти"

20-летняя жительница Болгарии поехала в Нидерланды, чтобы встретиться с любимым, а в результате стала уличной проституткой, которую избивали за малейшее неповиновение.

Фотографии жертвы работорговли, чьё имя не называется, опубликовал работник австрийской благотворительной организации Норберт Цейпек. Он рассказал, что жительницу Болгарии обманом выманили из страны и поставили на панель. Тело 20-летней девушки покрыто шрамами и синяками, а её лицо практически изуродовано — она не желала работать проституткой, поэтому её регулярно избивали хозяева.

Во время визита на родину девушка попыталась сбежать вместе со своей коллегой, также привезённой из Болгарии. Сутенёру удалось поймать беглянку, и он выместил на ней ярость за удачный побег второй рабыни. Владелец избил молодую женщину до полусмерти и выкинул её на площадь перед больницей. В последствии мужчина был задержан, о его наказании не сообщается.

В болгарской клинике она провела больше месяца, но её медицинская страховка не покрыла весь объём необходимой медицинской помощи. Теперь жертва работорговли находится в приюте и собирает деньги на дальнейшее лечение. Норберт Цейпек надеется, что опубликованные им фотографии позволят быстрее собрать средства для помощи бывшим секс-рабыням.