18 самых мерзких примеров макияжа, которыми нас весь год пугали инстаблогерши

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18 самых мерзких примеров макияжа, которыми нас весь год пугали инстаблогерши

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Несмотря на то что Хеллоуин только через месяц, подготовку к нему надо начинать уже сейчас. В нашей подборке мы собрали 18 устрашающих идей макияжа, носить который сможет только самый отважный. И за всеми этими чудовищами прячутся очень даже милые люди.

Наверное, самый безобидный макияж — снежного короля

<p><a href="https://www.instagram.com/bebbipingkanmua" target="_blank">Instagram: @bebbipingkanmua</a></p>

Вовсе не дружелюбная собака

<p><a href="https://www.instagram.com/mimles/" target="_blank">Instagram: @mimles</a></p>

Ей бы посочувствовал Фредди Крюгер

<p><a href="https://www.instagram.com/susanngrassow/" target="_blank">Instagram: @susanngrassow</a></p>

Застегните ей молнию

<p><a href="https://www.instagram.com/shaylamonay/" target="_blank">Instagram: @shaylamonay</a></p>

Полузомби

<p><a href="https://www.instagram.com/demlooksbychloe/" target="_blank">Instagram: @demlooksbychloe</a></p>

С трудом верится, что это всего лишь макияж...

<p><a href="https://www.instagram.com/samanthahelenmua/" target="_blank">Instagram: @samanthahelenmua</a></p>

Симпатичный Джокер

<p><a href="https://www.instagram.com/jordanhanz/" target="_blank">Instagram: @jordanhanz</a></p>

А пополам не разойдётся?

<p><a href="https://www.instagram.com/candyblandy/" target="_blank">Instagram: @candyblandy</a></p>

Реальное проклятие Аннабель

<p><a href="https://www.instagram.com/sabrinamillar123/" target="_blank">Instagram: @ sabrinamillar123</a></p>

Перештопанная кукла

<p><a href="https://www.instagram.com/cutiecarolmua/" target="_blank">Instagram: @cutiecarolmua</a></p>

Портал в Нарнию

<p><a href="https://www.instagram.com/p/BZK_2vgl54o/?taken-by=mimles" target="_blank">instagram.com</a></p>

Эта девушка явно увлеклась

<p><a href="https://www.instagram.com/twistinbangs/" target="_blank">Instagram: @twistinbangs</a></p>

Теперь можно младших братьев и сестёр пугать перед сном

<p></p>

Ангел днём и демон ночью

<p><a href="https://www.instagram.com/krissyharts/" target="_blank">Instagram: @krissyharts</a></p>

Хоггл есть, теперь можно отправляться в "Лабиринт"

<p><a href="https://www.instagram.com/pigeon_pie_art/" target="_blank">Instagram: @pigeon_pie_art</a></p>

Этот зайчик явно не из Playboy

<p><a href="https://www.instagram.com/drdepp/" target="_blank">Instagram: @drdepp</a></p>

Детка, ты просто зомби

<p><a href="https://www.instagram.com/by.ahhhtingg/" target="_blank">Instagram: @ by.ahhhtingg</a></p>

Эта милашка превратила себя в полусъеденный труп

<p><a href="https://www.instagram.com/diesabrina/" target="_blank">Instagram: @diesabrina</a></p>

Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
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