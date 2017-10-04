Матери, убитой горем, сообщили, что её 3-летний сын умер из-за расчёсывания сыпи

Мама ребёнка подумала, что у него свинка, и отвезла его к бабушке, чтобы он не заразил других детей.

Трёхлетний мальчик скончался от сепсиса после того, как расцарапал высыпания от ветрянки. Брайан-Эндрю Лок скончался во сне, когда ночевал у бабушки в гостях в Сомерсете, сообщает Daily Mail.

Причём изначально врачи решили, что ребёнок умер из-за синдрома внезапной детской смерти. И только через полгода выяснилось, что это был стрептококк группы А с развитием септицемии. Мама погибшего, 23-летняя Жасмин Шортленд, теперь предостерегает остальных родителей от подобной ошибки.

Видимо, Брайан поцарапал одну из своих болячек, и так проникла инфекция. Несмотря на то что это очень редкий случай, нельзя относиться к ветрянке легкомысленно. В этот раз это произошло с моим сыном, а с кем произойдёт в следующий? Жасмин Шортленд

Когда Брайан пожаловался на опухшие лицо и шею, Жасмин подумала, что у сына может быть свинка. Поэтому она отправила ребёнка вместе с старшим братом в гости к бабушке, чтобы они не заразили младшего ребёнка, которому было всего четыре месяца. Однако когда бабушка утром пошла разбудить мальчиков, Брайан уже был мёртв.

Когда Жасмин в последний раз разговаривала с Брайаном по телефону, малыш произнёс: "Мама, я люблю тебя". Это были его последние слова. Врач считает, что, даже если бы ребёнка отвезли в тот день в больницу, ему всё равно ничем не смогли бы уже помочь.

Едва пережив смерть Брайана, Жасмин узнала, что находится на десятой неделе беременности, и из-за стресса у неё случился выкидыш.